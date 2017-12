Parma-Spezia finisce 0-0. Crociati a lungo in dieci

49' E' finita: un altro zero a zero per il Parma

45' Saranno 4 i minuti di recupero

44' Angolo per il Parma

40' Assalto dello Spezia. I Crociati fanno muro

36' Nello Spezia esce Marilungo e entra Forte

34' Il Parma in inferiorità numerica resiste e punge in contropiede

28' Esce Dezi, entra Corapi

21' Si stringe l'assedio dello Spezia: tiro di Pessina fuori

16' Dentro Nocciolini, fuori Baraye

14' Occasionissima Parma in contropiede: doppio tiro, il primo di Scozzarella ribattuto da un difensore, poi su Baraye prodezza del portiere

12' Fallaccio di Di Cesare su Marilungo, ammonito il difensore del Parma

10' Adesso il gioco è in mano allo Spezia, che tiene palla e cerca il tiro da fuori, senza impensierire Frattali

4' Botta di Mastinu, Frattali c'è

3' Cartellino giallo anche per Maggiore: entrataccia su Scozzarella

2' Ammonito Terzi per fallo su Baraye

1' Il gioco è ripreso

Ripresa: Il Parma in dieci, D'Aversa non effettua cambi, per ora

46' Finito il primo tempo

45' Allo scadere del tempo la partita si infiamma: Parma in dieci

44' Slalom di Baraye, tiro di pochissimo a lato

41' Espulso Lucarelli per un fallo di mani: il capitano era già ammonito

35' Occasione Spezia: cross basso e Granoche anticipato di un soffio a due passi la porta

29' Ammonito Lucarelli per fallo su Mastinu

20' Squadre abbottonate, portieri inoperosi. Il Parma cerca varchi ma non li trova

17' Il Parma conquista metri, Spezia sulla difensiva

16' Dezi conclude da fuori area, tiro fuori bersaglio

15' Di Gaudio conquista un calcio d'angolo, sul corner allontana Granoche

3' Spezia pericoloso con Mastinu

1' La partita è iniziata

Si chiude stasera con la sfida contro lo Spezia, per il Parma (le altre gare si giocano domani) il girone d'andata. E sarebbe bello, e importante, chiuderlo con tre punti. Bello e importante ma, diciamolo subito non facile. I liguri vengono da tre successi di fila, hanno vinto 4 delle ultime 5 gare e hanno subito appena una rete in questo periodo. La squadra di Gallo, (che l'anno scorso aveva portato il Como ai play-off nel girone A di Lega Pro, cedendo contro il Piacenza), ha avuto un cammino abbastanza simile a quello del Parma, nel senso che dopo un avvio fatto di alti e bassi, si è consolidato in fase difensiva mentre davanti a turno, i tre marpioni Granoche, Marilungo e Gilardino garantiscono i gol e i punti. Tant'è che se dovessero vincere stasera lo Spezia aggancerebbe il Parma in classifica. Il Gila dovrebbe dare «forfait», ed è un peccato. Nelle file avversarie però oggi giocherà uno dei talenti più puri che sin qui si sia messo in mostra in serie B: quel Matteo Pessina, interno destro di vent'anni di proprietà dell'Atalanta che nella passata stagione era a Como con l'allenatore. Il Parma si prepara a questa sfida con la voglia di riassaporare i tre punti, visto che nelle ultime tre uscite sono arrivati altrettanti pareggi. Ancora una volta, per l'esattezza è la sesta, D'Aversa sarà privo sia di Calaiò che di Ceravolo. In queste sei giornate la squadra ha vinto appena due volte, ma ha perso solo a Carpi. Tra qualche giorno, è ormai certo, in rosa ci sarà un nuovo attaccante e c'è da augurarsi che sia più pronto all'uso e redditizio in zona gol di quanto non siano stati sin qui Ceravolo e Siligardi. Già, perché pensare a dove potrebbe essere il Parma se questi due elementi, e magari pure Dezi, avessero reso anche solo all'80% delle loro capacità, fa venire il magone. Se però la squadra è quarta e in piena lotta ai vertici, vuol dire che i loro compagni hanno fatto grandi cose. Ecco, oggi dovranno stringere i denti, dare fondo all'estro e alla cattiveria agonistica per ritrovare una fase offensiva azzerata da Cesena e Bari. E poi un 2017 così ricco di emozioni e di gioie sportive andrebbe proprio chiuso con un altro bel colpo.