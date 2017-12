Parma, tre punti per suggellare il 2017 e rimanere in alto

Si chiude stasera con la sfida contro lo Spezia, per il Parma (le altre gare si giocano domani) il girone d'andata. E sarebbe bello, e importante, chiuderlo con tre punti. Bello e importante ma, diciamolo subito non facile. I liguri vengono da tre successi di fila, hanno vinto 4 delle ultime 5 gare e hanno subito appena una rete in questo periodo. La squadra di Gallo, (che l'anno scorso aveva portato il Como ai play-off nel girone A di Lega Pro, cedendo contro il Piacenza), ha avuto un cammino abbastanza simile a quello del Parma, nel senso che dopo un avvio fatto di alti e bassi, si è consolidato in fase difensiva mentre davanti a turno, i tre marpioni Granoche, Marilungo e Gilardino garantiscono i gol e i punti. Tant'è che se dovessero vincere stasera lo Spezia aggancerebbe il Parma in classifica. Il Gila dovrebbe dare «forfait», ed è un peccato. Nelle file avversarie però oggi giocherà uno dei talenti più puri che sin qui si sia messo in mostra in serie B: quel Matteo Pessina, interno destro di vent'anni di proprietà dell'Atalanta che nella passata stagione era a Como con l'allenatore. Il Parma si prepara a questa sfida con la voglia di riassaporare i tre punti, visto che nelle ultime tre uscite sono arrivati altrettanti pareggi. Ancora una volta, per l'esattezza è la sesta, D'Aversa sarà privo sia di Calaiò che di Ceravolo. In queste sei giornate la squadra ha vinto appena due volte, ma ha perso solo a Carpi. Tra qualche giorno, è ormai certo, in rosa ci sarà un nuovo attaccante e c'è da augurarsi che sia più pronto all'uso e redditizio in zona gol di quanto non siano stati sin qui Ceravolo e Siligardi. Già, perché pensare a dove potrebbe essere il Parma se questi due elementi, e magari pure Dezi, avessero reso anche solo all'80% delle loro capacità, fa venire il magone. Se però la squadra è quarta e in piena lotta ai vertici, vuol dire che i loro compagni hanno fatto grandi cose. Ecco, oggi dovranno stringere i denti, dare fondo all'estro e alla cattiveria agonistica per ritrovare una fase offensiva azzerata da Cesena e Bari. E poi un 2017 così ricco di emozioni e di gioie sportive andrebbe proprio chiuso con un altro bel colpo.