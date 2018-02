Torregrossa (doppietta) affonda i crociati: Brescia-Parma 2-1

Dopo due mesi e un giorno, 11 giornate, il Brescia torna a vincere. A spese del Parma: decisiva la doppietta di Torregrossa (gran gol il secondo). Per il Parma momentaneo pareggio di Ceravolo, entrato da pochi minuti.

E' Finita: Brescia-Parma 2-1

39' Brescia pericolosissimo con Okwonkwo. Super parata di Frattali che toglie la palla dal sette.

37' Di Gaudio a pochi metri dalla porta calcia, Minelli respinge, poi Iacoponi, fuori. Che (doppia) occasione.

35' Fuori Insigne, dentro Baraye. Fuori Gagliolo dentro Scozzarella

31' Nervi tesi a centrocampo: si è accesa una discussione tra i giocatori

18' Ancora Torregrossa: stop e gran tiro. Brescia 2 Parma 1

13' Superba accelerazione per Da Cruz che parte sulla fascia: dentro per Ceravolo. Tap-in vincente. Parma-Brescia 1-1

11' D'Aversa mette "peso" in avanti: esce Vacca entra Ceravolo

6' Il Parma prova a farsi vedere in avanti

4' Parma schiacciato in area

Riparte il secondo tempo: nessun cambio

45' Finisce il primo tempo con il Brescia avanti per 1-0, gol di Torregrossa. Equilibrio fino al gol delle rondinelle, poi il Parma non è stato in grado di reagire.

38' Contatto con Lucarelli, ma Torregrossa controlla e infila Frattali. Brescia avanti 1-0

35' Si lotta a centrocampo

30' Vacca ammonito per un brutto intervento

27' Il Brescia in avanti, Torregrossa di testa, ma Frattali para

19' Che occasione per Da Cruz, lanciato al limite del fuorigioco, di poco fuori

10' Match equilibrato: due azioni pericolose del Brescia (gol annullati comunque prima che la palla entrasse in rete), il Parma risponde.

Nel momento in cui il Parma scende in campo a Brescia, la mente va a due precedenti, quello del '90 risolto da Aldo Monza, e quello del 2003 con l'esplosione da Gilardino subentrato a Adriano, vittima di uno strappo. Due precedenti felici e importanti perché diedero il via a cicli vittoriosi. E una cosa del genere sarebbe bello si ripetesse anche oggi, perché, finalmente chiusa la sessione invernale di mercato, squadre e società si tuffano ora pancia a terra nello sprint che porterà a definire le posizioni per serie A, serie C, play-off e play-out. E lo fanno ciascuna con le sue, poche o tante, novità di formazione. Il Brescia per esempio, che ha richiamato due settimane fa in panchina Boscaglia dopo averlo esonerato per fare spazio a Pasquale Marino, ha inserito in attacco, a fianco del «monumento» Ceravolo, Embalo e Okwonkwo, due ragazzi ancora grezzi ma che a tratti sanno possono dare fastidio a tante difese. Quella del Parma è la seconda meno battuta del campionato, quindi non dovrebbe tremare, ma la partita d'andata, pur nella sua peculiarità (si giocò, per scelta dei capitani, benché il terreno fosse impraticabile) è lì a ricordare che le sorprese sono dietro l'angolo e che non bisogna mai perdere l'umiltà che forse, quella sera, era rimasta nello spogliatoio.

Oggi manca Calaiò influenzato, Ciciretti è ancora ai box, e dunque D'Aversa avrà sette attaccanti per tre posizioni. Il dilemma di questa vigilia riguarda il centravanti: meglio far partire Da Cruz, che comunque non gioca da un mese, e inserire poi Ceravolo, o viceversa? Poi ovviamente restano i ballottaggi per molte altre maglie. A destra Siligardi sabato ha fatto bene, e meriterebbe un'altra chance, anche perché Insigne sa essere determinante anche subentrando. Dall'altra parte Di Gaudio deve forse temere di più la concorrenza di Da Cruz che quella di Baraye.

Chi ci sia tanta concorrenza in tutti i reparti può a volte diventare un fastidio ma se la situazione sarà ben gestita e affrontata da tutti con buon senso ed elasticità, il Parma avrà il vantaggio di poter sfruttare, nell'arco di 90', la forza tecnica e fisica di 14 elementi tutti competitivi. E visti gli importanti obiettivi, non è una cosa da poco.