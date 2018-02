Ha esultato (suo il gol del momentaneo 1-0 del Perugia al Parma) poi ha mimato in tutti i lmodi le "scuse" al suo vecchio pubblico. Alberto Cerri, parmigiano DOC, a differenza di tanti altri ex passati dal Tardini non ha dimenticato le sue origini. Ecco che ieri notte ha pubblicato su instagram un messaggio: "Tante emozioni oggi! Tornare nel posto che mi ha accolto come un figlio per 10 anni è stato strano ma l’applauso della gente mi ha commosso! Grazie Parma! Ne usciamo con un pareggio importante".

