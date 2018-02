La società: "D'Aversa resta: ha tutto per poter uscire dalla crisi. Compreso il sostegno dei giocatori"

Si sapeva, ma sentirlo direttamente 8e ufficialmente) dalla voce della società (che, a dire il vero, lo ripete per la terza volta) assume un significato diverso. Certe voci in città, correvano negativamente, sia sul versante dell'esonero di D'Aversa, sul rapporto allenatore-giocatori e sulla parte cinese della società che, secondo le accuse non sarebbe presente. Attesissimo l'intervento del consigliere d'amministrazione, Giacomo Malmesi, alla puntata di Bar Sport questa sera. "Usciremo a testa alta da questa situazione - spiega Malmesi -: abbiamo tutto, in primis lo staff tecnico per uscirne". Poi i singoli temi "caldi": "Abbiamo fatto dei colloqui con giocatori e staff tecnico. Lo ripetiamo: l'allenatore ha la nostra fiducia. E si vede. Crediamo nel lavoro dello staff tecnico: ha tutto per uscirne e lo ha dimostrato l'anno scorso". Il consigliere spiega: "La scorsa stagione ha dimostrato in due situazioni di riuscire a superare le crisi: quando hanno rilevato il precedente staff e durante il campionato in un altro momento negativo". L'incoraggiamento è sintetico: "Uniti si può uscire da questa situazione". A far pendere in modo determinante sulla permanenza di D'Aversa al timone crociato "è la fiducia del gruppo nel tecnico - spiega Malmesi -: abbiamo parlato i giocatori faccia a faccia, hanno fiducia e seguono il tecnico. Questo lo si può constatare negli allenamenti. Tutti i giorni sul campo". I più cattivi sollevavano dubbi sul budget economico: "Non si cambia allenatore per questione di soldi". Malmesi spiega: "Sono affermazioni maligne". La dimostrazione? "Alla conta dei fatti abbiamo speso molto nel mercato di gennaio. Poi (Vera novità della serata) abbiamo fatto un'offerta in settimana ai curatori fallimentari del "vecchio" Parma per prendere il Centro sportivo di Collecchio". Il rapporto con la proprietà cinese "è ottimo. Anche se quest'anno secondo gli acordi abbiamo in carico le decisioni noi della "vecchia" proprietà, con loro condividiamo le decisioni". In altri termini: "Non abbiamo mai avuto bisogno di discutere, la pensiamo allo stesso modo. L'ad Carra, ad esempio, questa sera è a cena con membri dello staff di Lizhang, a Parma anche domani. Siamo in contatto quotidiano e, ripeto, le scelte sono condivise e mai messe in discussione da qualcuno". Sul versante più tecnico: "Dobbiamo recuperare serenità, risultati, evitare certe cadute come quella con l'Empoli: mi sarei aspettato un secondo tempo con il coltello tra i denti, è stato il contrario".