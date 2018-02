Il Parma non batte il Venezia: finisce 1-1

Un Parma volitivo, sicuramente migliore rispetto alle ultime uscite, ha rischiato l'ennesima beffa al Tardini in una serata fredda e con un campo reso pesante dalla neve. Dopo aver fallito due grandi occasioni nel primo tempo il Parma si è trovato immeritatamente in svantaggio a metà ripresa (rete di Pinato in una rara e un po' casuale azione del Venezia) ma ha saputo reagire trovando il pareggio su rigore (procurato da Scozzarella e segnato da Calaiò, appena entrato al posto di Ceravolo) e provando generosamente la rete del gol, senza però avere fortuna. "Vi vogliamo così" ha urlato la curva a fine partita. In classifica Parma a quota 38, superato anche dallo Spezio che ha rifilato tre reti alla Salernitana

La classifica

Secondo tempo - Il Parma ricomincia in attacco anche nel secondo tempo, ma il risultato è ancora di 0-0. Il Venezia non resta a guardare, al 10' punizione di Stulac di poco sopra la traversa. Continui ribaltamenti di fronte, ma il risultato non si sblocca. Lagunari un po' più presenti rispetto al primo tempo. Al 21' però si sblocca di colpo il risultato: Pinato è lesto a inserirsi in are e con un diagonale di sinistro porta in vantaggio il Venezia. Doppio cambio al 26': entra Calaiò per Ceravolo nel Parma, mentre nel Venezia Garofalo fa posto a Del Grosso. Grande giocata di Scozzarella che entra in area e viene steso: rigore che il neoentrato Calaiò segna con grande freddezza al 30'. I Crociati insistono in attacco e creano un paio di occasioni e colleziona calci d'angolo. Esce Insigne, entra Siligardi. mancano 10' alla fine. Dentro anche Barillà, siamo agli sgoccioli. 5' i minuti di recupero. Il Parma continua a provarci generosamente, Scozzarella tira di poco alto. Finisce qui: 1-1 e il Parma rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria pur facendo vedere un buon atteggiamento in campo.

Primo tempo - Dopo un inizio timido, il Parma ha preso fiducia e ha sfiorato due volte il gol nel primo tempo contro il Venezia, prima con Insigne (26'), poi con Gagliolo (31') che ha colpito l'incrocio dei pali. L'ultima occasione allo scadere è di Ceravolo. Tre gli ammoniti: Scavone, Garofalo e Stulac. Prima del calcio d'inizio i crociati sono andati sotto la curva a salutare i tifosi.

Intanto lo Spezia battendo la Salernitana 3-0 ha scavalcato il Parma a quota 39.