Festa Parma, la vittoria che ci voleva (e che serviva): 1-0 a Salerno. Decide un gol di Dezi

Il Parma ha vinto 1-0 a Salerno l'anticipo della ventittesima giornata. Decide il gol di Dezi (splendida azione di Calaiò), il primo in questo campionato. La vittoria che serviva e che ci voleva. I crociati non vincevano da 5 giornate. Primo tempo con la Salernitana in avanti, Parma ad aspettare. Un'azione pericolosa e i crociati colpiscono. Nella Parte centrale del secondo tempo i crociati hanno legittimato il successo con alcune occasioni. Polemiche da parte dei tifosi fin dal gol di Dezi: al sito e sui social post e messaggi che contestano l'esultanza del centrocampista (mano aperte e chiuse a mimare una bocca che parla e, poi, mani dietro alle orecchie) chiaramente interpretatabile come un invito a stare zitti (Guarda il gol e l'esultanza - Video). Quello che conta, comunque che il parma tocca quota 41 punti e, ora, è sesto (in attesa della risposta di tutte le altre).

La partita in pillole

45' Ci prova fino alla fine la Salernitana: pericolosa in due occasioni

39' Ci prova Sprocati. Alto

36' Scavone, tiro a girare: che parata Radunovic

35' Altra occasione sui piedi di Dezi che manca l'aggancio

32' Dezi sbaglia clamorosamente su assist di Frediani che si era involato sulla sinistra

23' Salernitana alla ricerca del pareggio.

16' Calaiò lanciato in contropiede sul filo del fuorigioco di poco fuori

15' Dentro Frediani. Esce Da Cruz

12' Sprocati ci prova ma Frattali blocca senza problemi

6' Come nel primo tempo, Salernitana in avanti. Colantuono mette Rosina in campo

Primo tempo

44' Scintille per una spinta-calcio di troppo: accorrono i compagni, accenno di rissa. Ammoniti Calaiò e Schiavi

33' Fa tutto Calaiò che vola sulla sinistra e mette dentro. Dezi non può che appoggiare in rete. Prima vera manovra del Parma, i crociati non falliscono

29' Scozzarella s'infortuna. Non ce la fa: al suo posto entra Vacca

26' Sempre Salernitana: Pucino da fuori, di poco alto

19' Salernitana ancora pericolosa, con un tiro di Ricci che attraversa l'area senza che nessun compagno sfrutti l'occasione. Tiro comunque di poco fuori

17' Punizione della Salernitana, Pucino di poco alto.

10' Prima occasione della partita. E' della Salernitana: Ricci mette dentro, ma Palombi spara alto.

5' Più Salernitana che Parma. Ma i granata non sono pericolosi.

I crociati in campo (4-3-3) Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Scavone, Dezi, Scozzarella; Insigne, Calaiò, Da Cruz

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco; Pucino, Minala, Ricci, Zito; Di Roberto, Palombi, Sprocati. Allenatore Colantuono

Paura maltempo

Maltempo nel Centro-Sud: anche nella zona di Salerno, in mattinata, è caduta la neve (Come nei post di capitan Lucarelli e del Parma calcio - Guarda). Una situazione meteo che ha fatto venire qualche dubbio sullo svolgimento del match. Se in località come Cava dei Tirreni dove alloggia il Parma la nevicata è stata sostanziosa, a Salerno c'è stata solo un' "imbiancata". Subito annullata dalla pioggia. I crociati, infatti, si sono allenati in palestra. Nel tardo pomeriggio, cessate le precipitazioni, resta il cielo nuvolo (come nella foto). Il match non è in quindi dubbio. Si gioca. Alcuni tifosi in viaggio in treno (a noi sono arrivate due segnalazioni diverse) sono rimasti bloccati a Orte e Roma (leggi). Segnalati ritardi anche a Napoli e Firenze. I supporter crociati hanno "ripiegato", per essere in orario all'Arechi, proseguendo il viaggio in taxi.

La presentazione

Adesso basta parole, spiegazioni, scuse, rimandi. Adesso bisogna cominciare a vincere. Il Parma nelle ultime dieci giornate lo ha fatto una sola volta, contro il Novara, e il dato si commenta da sé. La squadra è attaccata per un pelo al treno dei play-off. L'altra sera ha offerto una prova incoraggiante sul piano del carattere e della voglia. Allo stesso tempo però se la montagna di critiche, voci, pressioni, ha prodotto tre tiri in porta e un gol su rigore, un ottimo primo tempo e una ripresa sulle gambe, può voler dire che la squadra non vale i primi otto posti e che tutti, per primi, proprietà e dirigenza, ci eravamo sbagliati nel soppesarla. L'Empoli che contro di noi sembrava il Barcellona ha pareggiato rocambolescamente al 95' a Cittadella. Evidentemente non è così irresistibile e il Parma lo aveva agevolato con la sua condotta di gara. Insomma, possono sorgere dubbi. E allora è il momento di dissolverli. D'Aversa stasera accusa alcune assenze importanti ma la rosa, s'è sempre detto, è folta e competitiva. Il nòcciolo della questione pare essere la fisicità del centrocampo, che si attenua col passare dei minuti e lascia via libera agli avversari. Fuori Munari, Scozzarella in condizioni incerte, perché non schierare Scavone e Barillà davanti alla difesa avanzando Dezi in un 4-2-3-1? Insomma, al tecnico si chiede, dopo 27 giornate e in una squadra formata per arrivare nelle prime posizioni, una svolta in senso offensivo, qualche idea diversa che renda più pungente la squadra che in questo momento vanta, si fa per dire, il 12esimo attacco della B alla pari con le altre neopromosse Venezia e Cremonese. Che però hanno speso meno in attaccanti.

Oggi dovrebbe rifiatare Ceravolo e tornare titolare Calaiò. Non è escluso che, oltre a Scozzarella, anche Lucarelli e Insigne possano lasciare il posto ai più freschi Di Cesare e Baraye.

La Salernitana sta vivendo le stesse sensazioni del Parma. E' una squadra delusa, che nelle prime giornate aveva anche bazzicato le zone alte, poi s'è persa. Con Bollini aveva almeno un carattere, e lo ha mostrato in tante rimonte come quelle di Avellino e Parma, che con Colantuono ha un po' smarrito. Speriamo non lo ritrovi stasera. (Paolo Grossi)