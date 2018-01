Una vista mozzafiato dal Centocroci

Gli amministratori del gruppo IgersParma "segnalano" questa bella foto pubblicata su Instagram.

"Il passo di Centocroci - spiegano - è un valico posto alla quota di 1055 metri sul livello del mare che separa la val di Vara dall'Emilia, aprendosi sul crinale alcuni chilometri a nordovest del monte Gottero, nell'Appennino ligure. E proprio da lì @vanessa_bettyboop ha scattato questa bellissima foto, catturando una vista davvero mozzafiato".



Continua l'iniziativa "Best of the week": ogni lunedì il nostro quotidiano pubblica una foto scelta dal team di IgersParma come Foto della settimana.

