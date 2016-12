Dopo una storia infinita di lavori a singhiozzo, durati oltre mezzo secolo (55 anni), è stato chiuso oggi l’ultimo cantiere della Salerno-Reggio Calabria. Percorribile tutta a due e tre corsie, l'autostrada, battezzata A2, è stata inaugurata dal Presidente del consiglio Paolo Gentiloni, dal ministro delle infrastrutture Graziano Delrio e dai vertici dell’Anas. Sarà la prima autostrada tecnologicamente avanzata a livello mondiale pronta per le auto senza pilota, in grado di ottimizzare i flussi di traffico. Si chiamerà "Autostrada del Mediterraneo" e avrà come sigla "A2".