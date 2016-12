Una donna e la figlia di 2 anni sarebbero rimaste intrappolate nel crollo della palazzina di due piani in via Giacomo della Marca, in zona Acilia, alla periferia di Roma, nel quadrante sud della Capitale. Estratti vivi ma feriti due anziani: una è grave. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas. La procura di Roma ha avviato un’inchiesta per disastro colposo. Sul posto la sindaca di Roma Raggi.