Terremoto, intensa nevicata ad Amatrice e Accumoli

Come annunciato dai bollettini meteorologici, Amatrice questa mattina si è svegliata sotto la neve, così come Accumoli. Nella notte un’intensa nevicata ha interessato tutta la zona colpita dal sisma del 24 agosto scorso. Al momento stanno operando i mezzi spazzaneve per garantire la viabilità e non si segnalano particolari criticità.



Neve e scosse a Visso, la piu' forte 3.3

La neve, la Sp 209, ''unica strada di accesso a Visso», resa impraticabile e con operazioni di sgombero della carreggiata «gestite malissimo», e come se non bastasse, anche il consueto sciame di scosse, con una punta di magnitudo 3.3 registrata alle 12:34. A Visso (Macerata), dice il sindaco Giuliano Pazzaglini, quella di oggi è stata «una giornata da dimenticare». In primo luogo per «le carenze del piano neve dell’Anas: molti automobilisti sono rimasti bloccati per alcuni mezzi pesanti che si sono intraversati fra Castelsantangelo sul Nera e Visso. Quando la Sp era gestita dalla Provincia di Macerata non ricordo criticità come queste». Unica notizia positiva, il salvataggio di quasi tutte le pergamene rimaste sotto le macerie della sala del Consiglio comunale, completato oggi «nonostante l’ondata di maltempo. Un patrimonio importantissimo per il paese».



Protezione civile Marche, situazione sotto controllo

Al momento non si registrano particolari situazioni di criticità lungo la rete viaria delle Marche a causa del maltempo, stando a quanto risulta alla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che è in contatto costante con le Soi provinciali, i vigili del fuoco, Autostrade per l’Italia. Per tutta la giornata è nevicato a tratti da nord a sud della regione, ma i valichi di montagna sono transitabili (con pneumatici da neve o catene al seguito) e così il tratto marchigiano dell’A14. Il vero pericolo ora è il ghiaccio che si forma sulle strade, e che sta rallentando la circolazione in particolare nell’entroterra fabrianese, al confine con l’Umbria. Il manto nevoso non ha provocato nuovi cedimenti o crolli degni di rilievo nelle aree del terremoto: ad Arquata del Tronto, il comune più colpito dal sisma di agosto, i vigili del fuoco hanno perlustrato la 'zona rossà senza individuare situazioni emergenziali.



Precipitazione e freddo intenso a Norcia, Preci e Cascia

Norcia sotto la neve: l'attesa perturbazione con precipitazioni e freddo intenso è arrivata anche nelle zone colpite dal terremoto. Questa mattina la città di San Benedetto si è svegliata sotto un leggero manto bianco, così come Preci e Cascia.

In questo momento la precipitazione nevosa nei tre centri della Valnerina si è attenuata. Continua a nevicare, invece, con insistenza sulle montagne sovrastanti. I mezzi antineve della Provincia e dei singoli comuni sono entrati subito in azione per rendere percorribili le strade, rese però a tratti insidiose dal ghiaccio