Il presidente Mattarella per la Giornata Nazionale della Bandiera

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Reggio Emilia per la "Giornata Nazionale della Bandiera". Al teatro Valli il Capo dello Stato interverrà alla cerimonia per il 220esimo anniversario della nascita del primo Tricolore. Al suo arrivo il presidente Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, dal prefetto, Raffaele Ruberto, e dal comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Amedeo Sperotto. Le celebrazioni hanno preso il via in piazza Prampolini, con la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale. Il Capo dello Stato si è recato quindi nella Sala del Tricolore, la sala che ha visto nascere il Tricolore, dove è avvenuta la consegna della Costituzione italiana a una delegazione di studenti e insegnanti di diverse scuole reggiane, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e della autorità locali. A seguire, il Presidente Mattarella ha inaugurato il rinnovato Museo del Tricolore.