La Merkel la invita e Ivanka Trump vola in visita a Berlino

Ivanka Trump è oggi a Berlino per partecipare a un forum sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, organizzato nell’ambito del G20 a presidenza tedesca. Ad invitarla era stata la stessa cancelliera Angela Merkel durante la sua visita a Washington.

E’ il primo viaggio internazionale da quando il padre ha assunto la carica di presidente e lei è diventata uno dei suoi consiglieri. Lo stesso Donald Trump non ha ancora effettuato viaggi all’estero. Fitta la sua agenda: in mattinata ha visitato l'ambasciata Usa a Berlino. Quindi la tavola rotonda alla quale, oltre a lei e alla Merkel, hanno partecipato anche la regina Maxima d’Olanda e il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.

La Trump durante la tavola rotonda ha difeso il padre: «Dalla mia esperienza privata - ha detto - so quanto sia positivo l’atteggiamento di mio padre con le donne. Lui sa che le donne possono fare un lavoro buono quanto gli uomini». Mio padre - ha concluso, tra i mormorii della platea - mi ha permesso di raggiungere tutto quello che volevo. Ce lo ha reso possibile. Non c'erano differenze fra me e mio fratello. E questo lo vedremo anche da lui come presidente»,

Ivanka ha visitato anche la Siemens Technik Akademie e ha reso omaggio al memoriale dell’Olocausto. In serata, infine, la serata di gala con Merkel.