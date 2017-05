Bagno di folla per Obama a Milano

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è arrivato oggi a Milano da Linate con un corteo di 14 auto, aperto dai poliziotti in moto e chiuso da un’auto della Polizia locale, mentre un elicottero sorvolava la zona. Code si sono fermate al suo passaggio, quando il corteo è entrato in città. Obama come prime tappe informali, dopo aver lasciato l’hotel in Gallleria dove alloggia, si è recato alla Pinacoteca Ambrosiana e al Duomo. Poi è rientrato in hotel dove ha visto Matteo Renzi. I due, oltre a questo incontro privato, si vedranno anche questa stasera a cena all’Ispi, Istituto Superiore di Politica Internazionale, dove ceneranno con sedici tra imprenditori e uomini d’affari milanesi. Domani sarà ospite d’onore alla terza edizione di Seeds&Chips, il global summit sull'innovazione.