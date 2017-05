Trump dal Papa. Per Melania e Ivanka non solo Dolce Vita

Donald Trump ringrazia l’Italia 'per il suo contributo agli sforzi nella lotta al terrorismo, specialmente per la sua partecipazione alla coalizione globale anti Isis e il suo ruolo attivo in Iraq e in Afghanistan' e sottolinea gli 'importanti sforzi diplomatici per cessare le violenze in Libià. Sono i contenuti dei colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e con il premier Paolo Gentiloni a Villa Taverna, diffusi dalla Casa Bianca. Attesissimo dopo le tensioni della campagna elettorale, l’incontro con il Papa in Vaticano ha visto al centro il dialogo per la pace in Medio Oriente. 'Non dimenticherò mai le sue parolè, ha detto Trump. Il Papa gli ha regalato tre encicliche: sulla famiglia, la gioia del Vangelo e la cura dell’ambientè. Nel pomeriggio il presidente Usa è volato a Bruxelles dove incontrerà i vertici di Europa e Nato. Le visite di Melania e Ivanka, per loro non solo Dolce vita.