Berlusconi torna ufficialmente in pista. Al suo fianco gli "amici a 4 zampe"

Berlusconi è ufficialmente di nuovo in pista. E stavolta al suo fianco solo i fidati amici animali per i quali ha creato il Movimento animalista che intende proporre agli elettori alla prima occasione, accanto a Fi.

E intanto ha avviato la sua «campagna», e oggi si è presentato alle telecamere di Rete4 alla trasmissione di Michela Vittoria Brambilla «Dalla parte degli animali» per presentare il suo "zoo» personale ad Arcore. Due i suoi obiettivi dichiarati: arrivare con il Movimento al 20% e «inserire nella Costituzione l'animale come essere senziente che soffre e ha emozioni».

Seduto su una sedia spartana in mezzo al parco con Dudù tra le braccia, dallo schermo lancia anche un appello, invita gli italiani ad andare nei canili per salvare qualche cane sfortunato, ( «diventate mamma e papà di un cagnolino"), e chiede «sconti sull'Iva sui cibi per animali».

Come un novello San Francesco, il Cavaliere si fa riprendere attorniato da cani che scorazzano attorno a lui. Ma il suo miglior amico, la sua ombra è l’inseparabile Dudù. «Mi segue in ogni movimento - dice in tv con aria sognante - lo chiamo il gentil cane, dorme sotto il mio letto e la mattina quando metto giù i piedi lui esce e assiste a tutte le mie vestizioni mi segue sempre». «Quando sono al telefono - racconta partecipe - non guaisce e non abbaia perchè capisce che altrimenti mi disturberebbe». Berlusconi apre le porte non solo di casa sua, ma di un mondo fatto di affetti e sensibilità condivise. Una dichiarazione d’amore. «I cani sono il completamento di una famiglia - sottolinea con convinzione - e anche di una persona sola. Rendono la vita più serena agli anziani».

Tanto il legame tra il Cavaliere e gli animali di stanza ad Arcore si è stretto che sono state sdoganate anche le norme igieniche, quelle che ogni mamma raccomanda: «Una volta quando li accarezzavo poi mi andavo sempre a lavare le mani ora non lo faccio più». Dudù «è il capobanda, il «leader» del gruppo e la maggior parte degli animali è stata presa al canile di Olbia, fa sapere. Ma c'è anche Trilly con cui Berlusconi schiaccia un pisolino nel pomeriggio tenendogli la testolina tra le mani. "Con Marina abbiamo 23 «bambini», dico bambini perchè li trattiamo come tali». Cita poi Madre Teresa: «Perchè amare gli animali? Perchè ci danno molto e non pretendono nulla, perchè offrono amore, non provano invidia... se riuscirete ad amare gli animali sarete più vicini a Dio».

«E' uno spettacolo divertente vedere tutti questi animali di specie diverse stare tutti insieme», sorride il Cav dalla sua arca di Noè.