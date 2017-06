Va a fuoco una foresta, almeno 43 morti e 59 feriti. Molte vittime intrappolate nelle auto

Almeno 43 persone sono morte a causa di un violento incendio boschivo scoppiato nell'area di Pedrogao Grande, nel Portogallo centrale. Lo ha indicato il ministro dell'interno Jorge Gomes, citato da Publico online. I feriti sono al momento 59. Circa 700 pompieri stanno cercando di dominare le fiamme, che si muovono su quattro fronti, riferisce l'emittente portoghese Rtp. Sono attesi in zona du Canadair spagnoli. Intanto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha annunciato su Twitter l'attivazione del meccanismo Ue di protezione civile per il violento incendio.

Secondo le autorità locali, almeno 16 persone hanno perso la vita carbonizzate nelle loro auto e altre a causa dell'inalazione di fumo.

Si tratta dell'incendio col numero di vittime più alto degli ultimi anni nel Paese. Nell'estate del 2003 incendi in diverse località uccisero circa 20 persone.

I feriti sarebbero una decina, tra cui alcuni pompieri. "E' la più grande tragedia con vittime in un incidente di questo tipo vista negli ultimi tempi", ha dichiarato il premier Antonio Costa.