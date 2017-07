Una vecchia foto riapre il giallo della scomparsa di Amelia Earhart

Leggendaria aviatrice scomparve 80 anni fa nel Pacifico

La scoperta di una vecchia foto sgranata riapre il giallo di Amelia Earhart. Raffigura un gruppo di persone su un molo alle Isole Marshall e una di loro potrebbe essere la leggendaria aviatrice americana scomparsa 80 anni fa nel Pacifico.

Un documentario di History Channel cita esperti secondo cui lo scatto dimostrerebbe che la Earhart e il suo navigatore Fred Noonan non furono inghiottiti dall’oceano durante la loro ultima tragica trasvolata. Non tutti sono convinti: «Non faccio una colpa a nessuno per voler sapere», ha detto Dorothy Cochrane, responsabile del dipartimento di storia del volo aereo al Museo Nazionale dello Spazio di Washington: «Quello di Amelia è uno dei grandi misteri del Ventesimo secolo perchè lei era così famosa».

La Earhart fu la prima donna pilota a attraversare in solitaria l’Atlantico. Scomparve con Noonan il 2 luglio 1937 tentando di raggiungere l’isola Howland nel Pacifico. La foto è stata riscoperta ai National Archives dall’ex agente del Tesoro Les Kinney: mostrerebbe Amelia e Noonan in un gruppo di persone su un molo dell’Atollo Jaluit. Secondo Discovery Channel, i due aviatori Usa furono poi catturati dai giapponesi e morirono in prigionia nell’isola di Saipan.