Due morti e quattro feriti gravi in una sparatoria in una discoteca a Costanza nel Land Baden-Wuerrtemberg, in Germana. Lo riferisce la polizia di Costanza spiegando che la sparatoria è avvenuta intorno alle 4.30 della notte scorsa quando un uomo, 34 anni, avrebbe aperto il fuoco, si sospetta con una mitragliatrice, contro i presenti nel club Grey. L’uomo è stato poi ferito in un inseguimento con la polizia ed è deceduto in ospedale. La seconda vittima era un ospite della discoteca. Tra i feriti anche un poliziotto. L’autore della sparatoria nella discoteca di Costanza era un iracheno da molti anni in Germania, non un richiedente asilo. Lo riferisce il portavoce della polizia della città tedesca, Fritz Beziker, che - secondo quanto riporta Ntv - avrebbe escluso per ora l’ipotesi terrorismo: «Non c'è conferma al momento del movente».