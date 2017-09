Sono giovanissimi i componenti della banda ricercata da una settimana per la duplice violenza sessuale a Miramare di Rimini. Tre su quattro sono in mano alle forze dell'ordine: due si sono costituiti, un terzo è stato fermato dallo Sco. Tutti e tre sono minori. L'unico maggiorenne del gruppo è il leader, un nigeriano di 20 anni: risulta irreperibile. Ecco le foto dell'arrivo in questura a Rimini del minorenne congolese.