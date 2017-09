Irma è in Florida: tre morti, un milione di persone senza elettricità Foto

Sono almeno tre i morti in Florida dove da poco è cominciato l’impatto dell’uragano Irma ma che da ore è subisce le conseguenze della mastodontica perturbazione in arrivo: un uomo è morto nella contea di Monroe, che comprende Key West, dopo aver perso il controllo del furgone mentre stava trasportando un generatore, altri due persone sono morte in un incidente stradale nella contea di Hardee. Oltre un milione di persone in Florida sono rimaste senza elettricità a causa del passaggio dell’uragano Irma, che nel frattempo ha toccato la terra ferma nel sud delle Florida Keys. In particolare, a Cudjoe Key, alle 9.10 del mattino locali. Miami, dopo il coprifuoco notturno, appare una città fantasma, come la popolare Collins Avenue di Miami Beach sommersa. In totale in Florida le persone evacuate sono state sei milioni e 30mila, in pratica un terzo degli abitanti del terzo Stato più popoloso degli Usa. Dopo aver lasciato 25 morti nelle altre isole caraibiche, sabato Irma ha sferzato Cuba toccando terra a Ciego de Avila come categoria 5 (prima volta dal 1932). Inondazioni e distruzioni si sono registrati soprattutto lungo la costa. Allagamenti pure all’Avana e in molte città dell’area centro-orientale: prima dell’arrivo erano state evacuate un milione di persone, fra cui migliaia di turisti.