Football, basket, baseball e... la musica pop in ginocchio contro Trump

L’ira di Donald Trump si abbatte sui campioni "ribelli" dello sport americano. Quelli che sempre più numerosi mostrano insofferenza verso una Casa Bianca in cui non si riconoscono. Ed è guerra totale con alcune delle star più acclamate del basket - mostri sacri come Stephen Curry o LeBron James - e con la lega professionistica del football americano, la Nfl. Una situazione senza precedenti.

Ancora una volta il presidente utilizza Twitter per lanciare i suoi strali, incurante di attaccare personaggi popolarissimi. Del resto lo aveva già fatto con le tante stelle di Hollywood e del mondo dello spettacolo 'innamoratè di Barack Obama e che alle presidenziali avevano sostenuto Hillary Clinton.

Il primo affondo il tycoon lo fa chiedendo alla Nfl di licenziare i giocatori che si rifiutano di cantare l’inno americano: il caso più clamoroso quello del quarterback afroamericano Colin Kaepernick, che come molti altri suoi colleghi denuncia apertamente la brutalità della polizia contro le minoranze, soprattutto quella dei neri. «Non cantare l’inno è una totale mancanza di rispetto verso la nostra storia e dei nostri valori», attacca il presidente Usa, che invita a punire chi non canta a squarciagola 'The Star-Spangled Banner'. «Cacciamo questi figli di p...fuori dal campo», si lascia poi andare parlando ai suoi sostenitori in un comizio in Alabama: «Tutto questo finirà», aggiunge, sdegnato per l’ormai iconica immagine di Kaepernick e altri suoi colleghi in silenzio e inginocchiati durante l’esecuzione dell’inno a stelle e strisce. Mentre il resto della squadra canta con la mano sul cuore.

Passano poche ore e il tycoon se la prende con la star assoluta del basket americano, Stephen Curry, ritirandogli ufficialmente l’invito alla Casa Bianca. Curry, considerato il più grande realizzatore della storia della Nba, aveva osato annunciare il suo forfait alla visita che la squadra campione dei Warriors di San Francisco si appresta a fare a Pennsylvania Avenue. «Andare alla Casa Bianca è considerato un grande onore - tuona Trump - e Stephen Curry sta esitando. Perciò l’invito è ritirato! Non pensi poi di presentarsi». Difficile del resto che il giocatore ci ripensi: «Le mie idee e le mie convinzioni rimangono sempre le stesse», assicura. E in sua difesa scende in campo anche l’amico rivale dei Cavaliers di Cleveland LeBron James, che su Twitter definisce Trump «un fannullone": «Andare alla Casa Bianca era un onore prima che arrivasse lei».

Intanto la polemica infuria, e la Nfl replica duramente al tycoon, con toni che non hanno precedenti: «I commenti del presidente sono divisivi e mostrano una totale mancanza di rispetto per i nostri giocatori e per le idee degli altri», accusa il commissario della Lega Roger Goodell, che sottolinea come il messaggio che arriva dal football americano sia «un messaggio di unità e non di divisione del Paese».

In mezzo a questo polverone la first lady Melania Trump, non senza qualche imbarazzo, vola in Canada per guidare la delegazione Usa degli Invictus Games, le Paraolimpiadi dei reduci rimasti feriti in guerra, ideata dal principe Harry. Quella di Toronto è la sua prima uscita pubblica all’estero - senza il marito - proprio nel ruolo di madrina dello sport. E mai avrebbe immaginato di debuttare proprio nel bel mezzo di una bufera mediatica che riguarda due degli sport più seguiti in America e campioni amati e ammirati in tutto il mondo.

La risposta della Nfl: due squadre si inginocchiano. Anche la pop star Stevie Wonder

Si allarga la protesta anti-Trump dei campioni dello sport a stelle e strisce, tutti in ginocchio e in silenzio durante l’inno nazionale, in difesa dei diritti dei neri. A Wembley prima della sfida tra Jacksonville Jaguars e Baltimore Ravens, durante l’inno americano molti giocatori si sono inginocchiati e sono rimasti in silenzio. Sorretto dal figlio Kwame Wonder, Stevie Wonder si è chinato "su entrambe le ginocchia" sabato notte al Central Park di New Tork City, prima di esibirsi al tradizionale Global Citizen Festival. "Mi metto in ginocchio per l'America", ha dichiarato la star non vedente, mentre si inginocchiava. "Ma non solo su un ginocchio, su entrambe le ginocchia. Entrambe le ginocchia, in preghiera per il nostro pianeta, il nostro futuro, i nostri leader del mondo e del nostro globo. Amen".

La replica di Trump: "Tifosi, boicottate le partite della Nfl"

«Se i tifosi della NFL rifiuteranno di andare alle partite fino a quando i giocatori non smetteranno di non rispettare la nostra bandiera e il nostro Paese, si vedranno presto i cambiamenti. Licenziamento o sospensione!». Così il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter torna a polemizzare contro i campioni 'ribellì dello sport americano, quelli che contestano la presenza del tycoon ala Casa Bianca e che si rifiutano di cantare l’inno nazionale. Proprio ieri Trump aveva chiesto alla Nfl, la lega professionistica del football americano, di licenziare i giocatori che non lo fanno.

Anche il baseball si inginocchia

Anche il mondo del baseball, lo sport più popolare in America, si schiera contro Donald Trump. E compatto appoggia Bruce Maxwell, giocatore afroamericano degli Oakland Athletics diventato sabato sera il primo della Mlb (la lega professionistica del baseball americano) a inginocchiarsi durante l’esecuzione dell’inno nazionale. Ripetendo così il gesto oramai simbolico in segno di protesta contro la violenza della polizia sui neri.

«Il razzismo nel sud degli Stati Uniti è ancora disgustoso», ha denunciato Maxwell. Accanto a lui il compagno di squadra Mark Canha, bianco, gli ha messo una mano sulla spalla in segno di solidarietà per quella battaglia iniziata un anno fa dalla star del football Colin Kaepernick.

La Mlb, ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui non attacca direttamente il presidente americano, ma in cui afferma di «rispettare e sostenere i diritti costituzionali e la libertà di espressione di tutti i suoi giocatori». Trump è tornato a dire oggi che i giocatori che non cantano l’inno devono essere licenziati.

Kaepernick, il "normale" ribelle: il nuovo supereroe dei diritti dei neri

In America sport e lotta per i diritti civili sono sempre andati a braccetto, soprattutto quando si parla di lotta alle discriminazioni razziali. Ora la comunità afroamericana sembra aver trovato un nuovo idolo, un nuovo 'supereroè che si batte come un leone sui prati da football ma anche nella vita privata, per sostenere i più deboli e per denunciare le violenze della polizia. E’ Colin Kaepernick, quarterback dalla pelle nera per anni punto di riferimento dei San Francisco 49ers. Da un anno senza contratto, da quando scoppiò la prima polemica con l’allora candidato alla Casa Bianca Donald Trump.

Kaepernick non è forse un fuoriclasse come altre stelle afroamericane dello sport - come LeBron James o Stephen Curry - ma il suo impegno e quel gesto di inginocchiarsi in segno di protesta durante l’inno nazionale ricordano le epiche battaglie di Muhammad Alì o il pugno chiuso dei velocisti Tommie Smith e John Carlos sul podio delle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Quella di inginocchiarsi un anno fa per esprimere solidarietà al movimento 'Black Lives Matter' fu un’immagine forte, nel corso dei mesi seguita da molti altri campioni del football. Lui, 30 anni, barba e una foltissima capigliatura in stile afro, è diventato da allora un simbolo, un esempio.

La sua campagna 'I Know My Rights', conosco i miei diritti, spopola e raccoglie i fondi, così come il campus da lui fondato per aiutare i bambini poveri dell’area della baia di San Francisco. E oramai la protesta #takeaknee, mettiamoci in ginocchio spopola e dilaga oltre il mondo dello sport: l’ultimo a inginocchiarsi Stevie Wonder durante un concerto. E gli strali di Donald Trump non fanno altro che aumentare la popolarità del nuovo idolo della "black community".