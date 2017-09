Primo evento ufficiale per il principe Harry e la fidanzata

Prima hanno passeggiato insieme mano nella mano, poi si sono seduti vicini l’uno all’altra, conversando e ridendo davanti a cameramen e fotografi. Prima apparizione pubblica per il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle ad un evento sportivo organizzato a Toronto, Canada, nell'ambito degli Invictus Games, i giochi per i militari rimasti feriti. Entrambi indossavano un look casual: jeans scuri con una polo nera per il principe; lei in camicia e jeans chiari.

Nel fine settimana i due fidanzati avevano debuttato ai Games di Toronto, ma erano rimasti seduti lontani sugli spalti, ben 18 posti a sedere di distanza, anche se lui continuava a non staccarle gli occhi di dosso. La coppia era già stata immortalata in passato, ma quella odierna è la loro prima uscita pubblica.