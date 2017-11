Il fidanzamento di Harry e Meghan: al dito di lei due diamanti di Diana

Un anello di fidanzamento disegnato direttamente dal principe Harry, con incastonati due diamanti laterali della collezione appartenuta a lady Diana e al centro un altro brillante originario del Botswana. E’ lo scintillante gioiello che Meghan Markle ha mostrato oggi al dito presentandosi con il futuro marito dinanzi ai media a Kensington Palace dopo l’annuncio ufficiale delle nozze.

Nel breve scambio di battute con i reporter, carpito solo in parte dai microfoni, Harry si è detto «elettrizzato e al settimo cielo». «Siamo anche contenti che non piova», ha aggiunto con un battuta, guardando verso l’alto in una tipica giornata uggiosa londinese. Mentre Meghan s'è limitata a definire "molto" romantico il momento in cui lui si è dichiarato, ma ha invitato il principe a "lasciare per dopo" i dettagli. Probabilmente per la loro prima intervista di coppia, annunciata in serata.