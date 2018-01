Deraglia treno di pendolari a Milano: 3 morti e più di 100 feriti. Ci sono ancora persone incastrate

Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio, pieno di pendolari, era partito da Cremona e diretto sa Milano Piazza Garibaldi. Ci sono tre morti (sembra che si tratti di tre donne), 10 feriti gravi e 100 persone con ferite lievi.

Diverse persone erano rimaste incastrate fra le lamiere di uno dei vagoni del treno delle Ferrovie Trenord deragliato questa mattina alle porte di Milano. I vigili del fuoco, presenti con diverse squadre sul posto, hanno liberato tutti i passeggeri incastrati.

Sulla massicciata, in base a quanto si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, ci sono due carrozze, quelle centrali, finite di traverso, a 90 gradi l'una rispetto all’altra. Nel punto di giuntura, in quell'angolo, decine di pompieri sono a lavoro con tutti i mezzi disponibili per tagliare le lamiere.

GLI ELICOTTERI FANNO LA SPOLA CON GLI OSPEDALI. Gli elicotteri dei vigili del fuoco e dei soccorritori stanno facendo la spola dal luogo dove è avvenuto il deragliamento del treno all’altezza di Seggiano di Pioltello (Milano) e gli ospedali. Il campo adiacente ai binari è stato riempito dai mezzi dei soccorritori ed è possibile vedere chiaramente i due vagoni del treno coinvolti e parzialmente piegati su un lato.

IL TRENO, PARTITO DA CREMONA, AVEVA GIA' FATTO 10 FERMATE. Aveva già fatto una decina di fermate e caricato centinaia di pendolari il treno che stamani è deragliato all’altezza di Seggiano di Pioltello. Partito alle 5.32 da Cremona, il convoglio regionale Trenord 10452 - motrice e 6 vagoni - si stava apprestando a entrare nel capoluogo dove sarebbe arrivato alle 7.24. L’incidente, secondo quanto riferito, è avvenuto alle 6.57.