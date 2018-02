Sesso col cadavere della star del GF assassinata: licenziato tecnico dell'obitorio

Oksana Aplekaeva, ex star del Grande Fratello russo, è stata assassinata nel 2008. Qualcuno l'avrebbe gettata fuori da un'auto in movimento, per poi passare più volta sopra il corpo. Un mistero ancora irrisolto: il killer non è mai stato identificato.

Ma quando nuovi elementi hanno portato alla decisione di riesumare il cadavere della ragazza, le analisi forensi hanno portato ad una scoperta choccante: la ragazza aveva subito violenza sessuale dopo la morte e tutti gli elementi raccolti, Dna compreso, hanno portato a un tecnico dell'obitorio. Che ha confessato ed è stato licenziato. L’uomo ha lavorato lì per 12 anni. Non è chiaro se in quel periodo abbia “interferito con altri cadaveri” fa sapere la stessa polizia russa.