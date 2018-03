Firenze, il 65enne arrestato: "Ho sparato al primo che ho incontrato". Spintoni al sindaco Nardella

«Mi sono detto sparo così vado in galera e la faccio finita con questa vita non dignitosa». Così Roberto Pirrone, l’ex tipografo di 65 anni arrestato ieri a Firenze con l’accusa di aver ucciso un 54enne senegalese a colpi di pistola, avrebbe spiegato i motivi del suo gesto, interrogato dal pm Giuseppe Ledda negli uffici della squadra mobile.

L’uomo avrebbe detto di non riuscire più ad andare avanti, a causa dei debiti e delle continue liti con la moglie per i problemi economici. Ad assillarlo sarebbe stato in particolare un prelievo mensile di alcune centinaia di euro, che una società finanziaria effettuava dal suo conto per ripagare un prestito che gli era stato concesso. «Ho sparato al primo che ho incontrato», avrebbe affermato ancora l’uomo davanti agli inquirenti.

SIT-IN DEI SENEGALESI: SPINTONI AL SINDACO NARDELLA. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dovuto subito abbandonare il presidio dei senegalesi al Ponte Vespucci, dove era stato invitato dalla stessa associazione dei senegalesi che ha promosso la manifestazione, perché contestato con insulti e spinte. Nardella è stato contestato sia dagli immigrati, sia da alcuni italiani che sembra appartengano ai centri sociali fiorentini e a formazioni dell’estrema sinistra. Andandosene, Nardella ha detto: «La storia di Firenze è la storia del dialogo, la città capisce la rabbia per la morte di un uomo ma non accetta la violenza».

Quando Nardella è arrivato e si è avvicinato al gruppo di circa 300 africani, cercando di parlare con i loro portavoce che conosce da tanto tempo e che ha incontrato anche ieri sera in Palazzo Vecchio per lo stesso motivo, numerosi senegalesi e anche italiani lo hanno insultato e hanno cominciato a spingere lui e la delegazione del Comune fuori dall’assembramento. Il sindaco Nardella ha così rinunciato all’incontro dopo aver comunque evidenziato al portavoce storico dei senegalesi a Firenze, Pape Diaw, il pluridecennale rapporto di collaborazione e dialogo di Palazzo Vecchio con gli immigrati africani a Firenze.

Durante il breve tafferuglio personale della Digos e dei carabinieri ha allontanato in particolare alcuni italiani che appartengono ai centri sociali e a formazioni dell’estrema sinistra che si erano avvicinati moltissimo al sindaco insultandolo e invitando anche i senegalesi a fare questo.