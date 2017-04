PINA TURCO - 32 anni

Fiori d'arancio e un figlio in arrivo per l'attrice napoletana, conosciuta dal grande pubblico per la presenza alla serie cult di Sky «Gomorra»: era Deborah, moglie di Ciro L'Immortale (Marco D'Amore) destinata a una fine prematura per mano del marito. Nella realtà è fidanzata con Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore, produttore del premiatissimo «Indivisibili». La coppia è in attesa del primo figlio e celebrerà le nozze a maggio. In questi giorni sul grande schermo con «La parrucchiera» di Stefano Incerti.

Fonte foto: profilo Facebook dell'attrice