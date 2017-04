1) CINDY CRAWFORD - 51 anni

Attrice e modella statunitense. Nel 1989 ha firmato, come modella, un contratto da 3 milioni di dollari per la Revlon. E' ancora ambasciatrice nel mondo per Omega. Al cinema ha esordito nel 1995 in «Preda facile». In Italia ha recitato «Body Guards - Guardie del corpo» di Neri Parenti. Fu la prima top model a posare nuda per Playboy. Il primo matrimonio della Crawford fu con l'attore Richard Gere, che durò dal 1991 al 1995. Attualmente è sposata con Rande Gerber, ha due figli, Presley Walker (nato nel 1999) e Kaia Jordan (nata nel 2001).

Fonte foto: profilo Facebook della modella