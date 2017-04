Francia, tre «prime donne» all'Eliseo: Carla Bruni

La Francia è in grande fermento. Chi sarà la nuova first lady? Dopo una cantautrice e ex modella, un'attrice, all'Eliseo salirà una prof? Lo sapremo soltanto il 7 maggio.

CARLA BRUNI - 49 anni

Ex modella, cantautrice, attrice, italiana naturalizzata francese, è la terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, all'Eliseo dal 2007 al 2012, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011. Secondo la rivista Forbes è stata nel 2010 al 35º posto nella lista delle donne più potenti del mondo.