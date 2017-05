Cinquantenni italiane alla riscossa. Dal cinema alla televisione, al teatro. «Che bella età, la mezza età» diceva Marcello Marchesi. E come non dargli torto. Ecco nove bellezze che fanno sognare gli italiani.

MONICA BELLUCCI - 52 anni

Per la seconda volta in carriera Monica Bellucci sarà la madrina del Festival di Cannes, che comincerà il 17 maggio. In copertina su Paris Match, la bellissima attrice, ribattezzata dal settimanale «la più francese delle italiane», racconta i momenti difficili vissuti dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel nel 2013, ma soprattutto confessa di avere finalmente un nuovo compagno. In tv la possiamo vedere su Sky nella serie «Mozart in the jungle».