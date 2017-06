Nel mondo dello spettacolo, talvolta basta il cognome per essere ricordati. Ecco cinque attrici da copertina, non solo per il cognome.

1) NAIKE RIVELLI - 42 anni

Attrice, modella e cantante. E' la figlia di Ornella Muti. Nel 2011, in un'intervista, ha rivelato la propria bisessualità. Ultima volta al cinema nel cortometraggio «Mamma non vuole» di Antonio Pisu. Va forte sui social: Instagram e Twitter sono il suo palcoscenico quotidiano, dove spesso si mette a nudo.