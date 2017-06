Che fine hanno fatto? Ecco cinque «femme fatale» che hanno fatto, in passato, la storia della televisione italiana, pubblica e privata.

1) LAURA FREDDI - anni 45

Lanciata da Gianni Boncompagni nelle prime due edizioni di «Non è la Rai» e poi per un'edizione velina di «Striscia la notizia», è stata protagonista con successo per tutti gli anni '90 e per la prima metà degli anni 2000 come conduttrice tv e showgirl, partecipando a diversi programmi fra cui il Festivalbar. Riappare in tv nel 2016 quando ha partecipato al Grande Fratello Vip arrivando al quinto posto.

Fonte foto: profilo Facebook di Laura Freddi.