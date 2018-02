I matrimoni sono ritornati, prepotentemente, di moda. Come non mai. Tra proposte concrete e solo indiscrezioni.

1) ALESSIA MACARI, 24 anni, e OLIVER KRAGL, 27 anni: la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip convolerà a nozze con il suo fidanzato Oliver Kragl, giocatore tedesco che milita nel Foggia, con cui sta insieme da un anno. La coppia ha raccontato, sui giornali e in televisione, della proposta di matrimonio da sogno, con tanto di video testimonianza: "Quando mi ha chiesto di sposarlo - ha detto Alessia - non capivo davvero, non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo". La storia d'amore è nata poco dopo la vittoria di Alessia al Grande Fratello Vip.