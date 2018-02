90 Special: le 7 ragazze diventate famose - Ambra Angiolini

Nostalgia canaglia. E' proprio così rivedendo in televisione, su Italia 1, "90 Special", il programma dedicato agli anni '90. Così non si può dimenticare il successo che ebbe "Non è la Rai", ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, nelle quattro edizioni. E quante ragazze di quella "meravigliosa" pattuglia sono diventate famose. Riscopriamole insieme.

1) AMBRA ANGIOLINI, 40 anni - Debutta nella stagione 1992-'93 e diventa subito famosa, "radiocomandata" da Boncompagni. Grande successo, come cantante, con il brano "T'appartengo". Poi il cambio di registro: debutta come attrice in "Saturno contro" di Ferzan Ozpetek nel 2007, collezionando una serie di premi, tra cui David di Donatello e Nastro d'argento. Ultimo film nelle sale "Terapia di coppia per amanti" di Alessio Maria Federici. E' stata legata sentimentalmente, negli anni 2000, al cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli: Alessandro e Jolanda. Adesso sta vivendo una storia d'amore con Max Allegri, allenatore della Juventus.