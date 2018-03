La passione per il ballo degli italiani è riconosciuta in tutto il mondo. Ecco cinque maestre che tutti vorrebbero avere come insegnanti.

1) ALESSANDRA TRIPOLI, 30 anni - Ballerina di latino-americano; ha avuto le sue prime esperienze importanti quando ha incontrato Luca Urso. Danzano insieme da ben 21 anni. Si sono piazzati secondi al prestigioso German Oper Championshipe, nel 2013; hanno cominciato a ballare a Hong Kong, dove attualmente vivono. Ora la vedremo nella prossima edizione di "Ballando con le stelle", su Raiuno dal 10 marzo.