Come è ridotto il parco di via Newton

Queste foto sono già abbastanza eloquenti per dimostrare lo stato di degrado del parco di via Newton, a Parma. Verso sera, quando cala la luce del sole, il parco è frequentato da ragazzini che si divertono a rompere le panchine, a scrivere sui tavoli, a sporcare. Nei giorni scorsi è stato pure acceso un fuoco bruciando pezzetti di legno. Il parco è frequentato soprattutto da famiglie, da anziani, da cagnolini portati a spass. E presto la scuola di fronte riaprirà. Diversi residenti non sono lamentano la maleducazione dei ragazzi, ma hanno pure paura che qualcuno possa farsi del male.

Sandro Campanini, consigliere comunale del Pd, alcuni giorni fa ha presentato un'interrogazione sui furti e gli atti vandalici avvenuti in via Newton negli ultimi mesi e in generale su una migliore gestione dell'area.