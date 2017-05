Prima tappa, la partenza da Brescia

Ha preso il via alle 14.30 da Brescia l’edizione 2017 la 90esima Mille Miglia storica alla quale partecipano 450 vetture. Sono terminate le verifiche tecniche e le auto affrontano la prima delle quattro tappe che si concluderà a Padova.

In mattinata nel corso delle ultime verifiche tecniche si era sparsa la voce della presenza al via di Gianni Morandi al volante di un’auto storica. Gianni Morandi effettivamente c'è, ma non è il cantante bolognese, ma un imprenditore senese alla guida dell’esemplare unico OM 665 Superba del 1929. «Qualche volta ci siamo anche incrociati e stretti la mano. Quest’anno finalmente ho coronato il mio sogno: ho acquistato una OM e partecipo alla mia prima Mille Miglia», ha detto Morandi ai curiosi che hanno cercato la vettura numero 14 convinti di incontrare il cantante di Monghidoro.