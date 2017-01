Le prime immagini della nuova Picanto

La Kia ha diffuso le prime immagini ufficiali della futura Picanto, terza generazione delle celebre e innovativa city car che ha reso Kia popolare. Le nuove soluzioni stilistiche di Picanto sono state sviluppate in partnership fra i Design Center di Namyang in Corea e quello europeo di Francoforte, con un risultato che ribadisce la capacità creativa e l’approccio personale e giovanile della marca coreana.

La terza generazione di Picanto propone linee ancora più incisive e - come mostrano le immagini diffuse, relative alla versione GT-Line - capaci di conferire una presenza su strada più "importante". Il passo è stato allungato di 15 mm (2,385 a 2,400 metri) una modifica che ha permesso di "spostare" le ruote anteriori verso l’estremità della vettura, accentuando la sensazione di solidità. A parità di ingombro totale (la lunghezza resta di 3,595 m) la riduzione dello sbalzo anteriore e il leggero aumento di quello posteriore consentono di sfruttare in modo più efficace lo spazio abitabile. All’interno il design definisce un abitacolo curato e spazioso, con nuove possibilità di personalizzazione. Al centro della plancia si nota il grande touchscreen "galleggiante" che gestisce tutte le funzioni dell’infotainment. Il debutto in pubblico della nuova Kia Picanto è previsto a marzo al Salone di Ginevra.