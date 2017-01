Stelvio, ci siamo. Il Suv è già ordinabile

Il primo Suv Alfa si può finalmente ordinare nelle concessionarie del Biscione. Dopo l'esordio al Salone di Los Angeles alla fine del 2016, Stelvio First Edition è la prima ed esclusiva versione della gamma ordinabile. La First Edition monta il nuovo 2.0 Turbo Benzina da 280 Cv abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Le prestazioni? Sono da best in class in termini di accelerazione, lo 0-100 si brucia in 5"7.

SEGNI PARTICOLARI All’esterno si notano i cerchi da 20”, le pinze freno colorate, i fari Bi-Xenon, la cornice dei cristalli cromata, i vetri posteriori oscurati e luci di cortesia sulle maniglie. Nell’abitacolo i segni particolari cono il volante sportivo tagliato, con pulsante di accensione integrato, e le palette del cambio in alluminio. I sedili sono rivestiti in pelle "Pieno Fiore” nera con regolazioni elettriche e sistema di riscaldamento. Il sistema di navigazione 3D di ultima generazione, sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli, è dotato di display ad alta risoluzione da 8,8’’, integrato nel design della plancia, e radio digitale (DAB). La strumentazione comprende inoltre un display TFT a colori da 7’’.

Q4 Stelvio First Edition ha di serie l'innovativo sistema di trazione integrale con tecnologia Q4, progettato per gestire la trazione in tempo reale. Molte le dotazioni standard sul fronte della sicurezza attiva: “Integrated Braking System”, “Forward Collision Warning”, “Autonomous Emergency Brake” e “Lane Departure Warning”. Ma ci sono anche la telecamera posteriore con griglie dinamiche, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il portellone posteriore con apertura elettrica, oltre all'accensione automatica dei fari abbaglianti.

PREZZO Stelvio First Edition costa 57.300 euro. Alfa Romeo ha sviluppato proposte finanziarie specifiche, come ad esempio il Be-Lease dalla durata di 3 anni (unico leasing accessibile anche ai privati, oltre che per aziende e liberi professionisti, ad avere l’assicurazione RCA inclusa nel canone) al costo di 399 euro al mese.