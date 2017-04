Stanche di smanettare sul cambio nel traffico cittadino? Renault ha la soluzione giusta: un cambio automatico a sei rapporti allo stesso prezzo del manuale e con consumi ridotti.

Ci rivolgiamo al pubblico femminile perché il 71% dei clienti di Twingo è donna. E proprio le donne spesso sono le più restie a passare all'automatico perché i pregiudizi sono duri a morire: “non è divertente”, “consuma di più”, “è difficile da usare”, eccetera. Ecco invece in tre mosse perché la nuova Twingo SCe69 EDC dal 3 maggio cambierà le regole del gioco.

1.E' PRATICA – Frizione addio: anche sul 1.0 tre cilindri dal 69 Cv, il motore più gettonato, arriva il cambio automatico a sei rapporti che è un antistress negli ingorghi urbani e un toccasana quando la strada si apre. Lento? Non è un fulmine di sportività, ma nessun umano è più veloce di un “doppia frizione”. Poco divertente? Nemmeno: cambia al momento giusto e se proprio si vuole, è sufficiente spostare la leva a sinistra per gestire manualmente i cambi di marcia. Ma senza la “rottura” della frizione.



2.E' ECONOMICA – Ma quanto mi costa? Niente. O meglio: l'EDC di derivazione Getrag messo a punto per la Twingo costerebbe 1.450 euro più della trasmissione manuale a 5 rapporti, ma Renault spariglia il gioco annullando totalmente il gap. A 11.950 euro ci si porta a casa la Twingo versione Zen, manuale o automatica. A questo punto – secondo noi - sarebbe un follia optare per il “vecchio” cinque marce. Occhio, non è una promozione di lancio: il listino cambia stabilmente.

3.E' PULITA – Con i consumi come la mettiamo? I dati di omologazione si fermano ad appena 4,5 litri per 100 km nel ciclo combinato. E' vero che come sempre è quasi impossibile replicare una performance del genere, ma è indubbio che l'EDC consuma mezzo litro in meno del manuale ogni 100 km. Fate due conti. I benefici in termini di efficienza compensano ampiamente il peso che aumenta di oltre 70 kg. Tanto che scendono anche le emissioni di Co2 a 102 grammi per km. “Lovely”. Come la versione più amata, che vale il 75% delle vendite e a 12.400 euro ha di serie clima manuale, parking camera, sistema R-Link Evolution con radio Dab, fendinebbia, luci diurne a Led e volante in pelle. E adesso anche il cambio automatico.