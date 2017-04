Opel Grandland X, il primo "selfie"

In attesa di conoscerla dal vivo (appuntamento a settembre allo IAA di Francoforte), Opel Grandland X si scatta un "selfie" e lo diffonde in anteprima. Moderno di aspetto e abbastanza compatto negli ingombri (4,48 metri di lunghezza), il futuro Sport utility del Fulmine esisterà sia a quattro ruote motrici, sia a trazione anteriore con programma Grip Control. Il bagagliaio? Da 514 a 1.652 litri, accessibili anche con il solo gesto di un piede sotto il paraurti. Ricca la dotazione di sicurezza, con tanto di frenata automatica con riconoscimento pedoni e allarme distrazione del conducente. In nome di uno stile di vita sano, i sedili sono certificati dall'associazione esperti di postura AGR. Ancora top secret, invece, la gamma motori.