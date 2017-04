DS 7 Crossback, in vendita la versione di lancio "La Premiére"

Dopo aver debuttato allo scorso Salone di Ginevra, DS 7 Crossback è ora pronta anche a mettere le ruote su strada. Da qualche giorno è infatti ordinabile sul sito web della Casa l'edizione speciale La Premiére, versione del primo Suv DS caratterizzata d un allestimento particolarmente appetitoso. Si va dai cerchi in lega da 20" agli interni in pelle Nappa, passando per le esclusive tinte esterne Bianco Perla, Grigio Artense e Nero Perla. DS 7 La Premiére è disponibile sia col 1.6 THP turbo benzina da 225 Cv (da 52.600 euro), sia in formato 2.0 BlueHDi 180 Cv (da 52.200 euro). Su entrambe le motorizzazioni, il cambio automatico a 8 rapporti è di serie.