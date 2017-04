Volkswagen, niente Iva sulle elettriche

Tempi di regali, in casa Volkswagen: allo scopo di spingere i suoi due modelli a zero emissioni, e-Golf ed e-up!, Wolfsburg lancia l'iniziativa che prevede non solo uno sconto sul prezzo di partenza pari all'importo dell'Iva (22%), ma anche la certezza, sull'esemplare acquistato, di un valore futuro garantito del 50% sulla cifra iniziale.

Dai 27.850 euro originali, Volkswagen e-up! costerà quindi solamente 22.800 euro, mentre la e-Golf cala da quota 39.250 euro alla cifra di 32.200 euro. Per un vantaggio, rispettivamente, che ammonta a 5.050 euro nel caso della utilitaria e a 7.050 euro in abbinamento alla compatta. Mai come adesso, considerati anche i successivi bassi costi di gestione e manutenzione, l'acquisto di una vettura alimentata a batterie sarebbe un vero affare. Almeno, pescando dal listino Volkswagen.