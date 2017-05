Porsche, prodotta la milionesima 911

11 maggio 2017: esce dalle catene di montaggio Porsche la milionesima 911, modello leggendario prodotto ininterrottamente dal 1963 e del quale 700.000 esemplari (il 70%) sono ancora perfettamente circolanti. Per celebrare lo storico traguardo, la Cavallina di Stoccarda presenta un esemplare unico dalla carrozzeria in Irish Green, il colore preferito di Ferry Porsche. Gli interni? Vintage, ovviamente. Sedili in tessuto pied de poule, volante, pomello del cambio e inserti in legno marrone, strumentazione con cornice cromata e caratteri in verde. All'esterno, badge specifici, lettering placcato oro zecchino e cerchi dedicati completano il pacchetto di una 911 da collezione.