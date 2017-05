Tucson, nuovo allestimento "Sound Edition"

Gruppi ottici anteriori a Led e cerchi in lega leggera da 19’’, ma anche e soprattutto Surround System by Kenwood. Per trasformare anche il casa-lavoro in un coinvolgente dj set. Cresce la famiglia Hyundai Tucson, il Suv di taglia media che da oggi esiste anche in allestimento Sound Edition. Superiore al pacchetto XPossible, precedente top di gamma, l'equipaggiamento Sound Edition porta a bordo un nuovo sistema audio a 9 canali con amplificatore e subwoofer sviluppato per il mercato italiano insieme a Kenwood.

Il programma comprende inoltre nuovi speaker e tweeter anteriori, nuovi speaker a 2 vie posteriori, amplificatore digitale a 4 canali e subwoofer attivo. Il navigatore touchscreen da 8’’ integra poi il sintonizzatore DAB che permette la ricezione delle stazioni radio che trasmettono in segnale digitale. Hyundai Tucson Sound Edition è disponibile in tutte le motorizzazioni diesel e sul turbo benzina 1.6 177 Cv 4WD. Si parte da 29.900 euro (1.7 CRDi 115 Cv cambio manuale), ossia 1.250 euro in più rispetto all’allestimento XPossible, per un vantaggio cliente che ammonta a 1.050 euro.