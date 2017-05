Nuovo Renault Captur, il crossover francese fa incetta di tecnologia

Renault Captur, il crossover urbano più venduto in Europa nel 2016 con 215.670 unità, si reinventa attraverso un design ancora più distintivo e nuove tecnologie di bordo, senza rinunciare alla praticità che distingueva anche la prima generazione. Per la prima volta, inoltre, Captur è proposto anche nell'allestimento Initiale Paris.

In termini di design, il nuovo Suv della Losanga conserva i punti forti che lo hanno portato al successo, come le tinte Be-Style, la griglia cromata e i fari anteriori Full Led. Ma i passi avanti sono soprattutto interni: Captur è iper-connesso sin dal primo livello di equipaggiamento grazie alla nuova versione di R&Go, sistema semplice e intelligente che trasforma lo smartphone in un tablet installato nell’apposito supporto.

Segui la sezione News Motori

Salendo di prezzo è poi possibile servirsi di programmi ancor più evoluti come Smart Nav Evolution ed R-Link Evolution. Disponibile in quattro livelli di equipaggiamento, oltre alla serie limitata Edition One, nuovo Captur è già ordinabile con un prezzo a partire da 16.100 euro per la versione Life Energy TCe 90.