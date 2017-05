Micra, arriva il 3 cilindri "mille" benzina. E il listino si abbassa

Nissan Micra abbassa le pretese: approda in concessionaria il 1.0 benzina aspirato da 71 Cv, nuovo entry-level della citycar giapponese. Proposta negli allestimenti Visia, Visia+ e Acenta, la soglia di accesso al listino Micra scende così a quota 12.600 euro.

Il nuovo tre cilindri è abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti, combinazione che promette consumi nel misto pari a 4,6 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 103 g/km. Il rapporto peso/potenza inferiore ai 75 cv per tonnellata la rende inoltre accessibile anche ai neopatentati. Come per tutta la gamma, anche sulla Micra d'accesso il sistema di frenata d’emergenza è di serie, al pari di Intelligent Ride Control, Intelligent Trace Control e assistenza alle partenze in salita.