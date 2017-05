Nuova Volvo XC60, ancor più qualità e sicurezza

Volvo XC60, atto secondo. La nuova generazione cambia passo e copia il look dalla sorella maggiore XC90, Suv ammiraglio rispetto al quale lo sport utility di taglia media risulta ancora più filante e schiacciato a terra. Lungo 4,69 metri, per 1,90 m di larghezza e 1,65 m in altezza (il passo misura 2,86 m), nuovo XC60 accoglie ora un monitor capacitivo da 9" dal quale comandare navigazione e ogni altra funzione. Al lancio commerciale, previsto per luglio, il Suv svedese sarà disponibile con le motorizzazioni benzina T5 da 254 Cv, T6 da 320 Cv e T8 ibrido con motore endotermico da 320 Cv ed elettrico da 87 Cv. Sul lato diesel, si inizia con D4 da 190 Cv e D5 235 Cv. Per tutte, di serie ci sono trazione integrale e cambio automatico 8 rapporti con convertitore di coppia. Il listino prezzi parte da quota 50.800 euro (D4 AWD Geartronic).