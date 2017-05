BMW Serie 8, a Villa d'Este il concept della futura generazione

Ammiraglia BMW dal 1989 al 1999, la Serie 8 torna in grande stile con una concept svelata in occasione dell’edizione 2017 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este. La versione di serie è invece attesa nel corso del 2018. Lo stile è frutto del team guidato da Adrian van Hooydonk: dalla silhouette bassa e potente, la super coupé di Monaco di Baviera assocerà il lungo cofano motore ad un tettuccio dalle linee fluide. Spiccano anche i pronunciati passaruota posteriori e la finitura esterna color Barcelona Grey Liquid. Non mancano cerchi in lega da 21", griglia a doppio rene ispirata al passato e prese d’aria laterali. Esclusivi anche gli interni: la leva del cambio sfaccettata e il pomello dell'iDrive Controller sono realizzati in cristallo Swarovski con un look di quarzo affumicato.